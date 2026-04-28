Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:57, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая попала в ДТП

Ведущая «Квартирного вопроса» Виктория Панина попала в ДТП в Москве
Маргарита Щигарева
Кадр: @vpanina

Ведущая программы «Квартирный вопрос» на канале НТВ Виктория Панина попала в ДТП в Москве. Об аварии она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, водитель другого автомобиля проехал на красный свет и врезался в ее авто. «Снес мне перед машины», — пожаловалась Панина.

Как пишет The Voice, телеведущая также отметила, что в результате ДТП получила ушибы и сильно испугалась. Кроме того, Панина опоздала на съемки «Квартирного вопроса».

«Итого шесть часов ожидания ДПС. Шесть часов. Час на оформление документов. И вот я приехала на съемку нести счастье и радость людям», — добавила она.

Ранее сообщалось, что американский певец и бывший участник шоу «Голос» (The Voice) Дилан Картер попал в страшное ДТП. Его не удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok