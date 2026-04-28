16:25, 28 апреля 2026

Известный украинский блогер «обалдел» от необычной особенности вокзала в США

Блогера Шевцова удивило, что на вокзале Лос-Анджелеса людям чистят обувь
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Mark Boster / Los Angeles Times via Getty Images

Украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, рассказал об удивившей его особенности главного железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса. Впечатлениями от поездки в США он поделился в видео, опубликованном на YouTube.

Блогер назвал вокзал в Лос-Анджелесе одним из самых красивых вокзалов, в которых он бывал. Шевцов также показал, что в здании можно воспользоваться услугой чистки обуви, которую выполняет специальный человек.

«Здесь вам могут натереть сапоги. Обалдеть. Обалдеть!» — сказал стример. Он добавил, что считает такую необычную особенность американского вокзала атавизмом прошлой эпохи.

Ранее Шевцов побывал в Португалии и заявил, что в стране есть проблемы с высокими ценами и бюрократией, а на рынке недвижимости кризис. Кроме того, по его словам, местные жители жалуются на свои зарплаты.

