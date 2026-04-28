Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

Катя Лель заявила, что обладает исцеляющей энергией неземного происхождения

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что в ней обнаружили инопланетную ДНК. Об этом пишет «Пятый канал».

«Люди, которым я помогаю, обнаружили это. Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения», — уточнила певица.

Ранее Лель рассказала, что обладает даром целительства и помогает людям. По словам артистки, способности у нее появились после встречи с представителями внеземной цивилизации. Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что держала свой дар в секрете на протяжении 30 лет, пока людям не потребовалась ее помощь. Она отметила, что многим пожертвовала в жизни и часто совершает добрые поступки, поэтому ей «благоволит вселенная».