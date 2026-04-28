18:37, 28 апреля 2026

Книга культового комментатора Василия Уткина посмертно вышла в продажу

В России посмертно вышла книга футбольного комментатора Василия Уткина
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

«Альпина нон-фикшн» объявила о выпуске книги спортивного журналиста и актера Василия Уткина, известного по роли в фильме «День выборов». Пресс-релиз издательства оказался в распоряжении «Ленты.Ру».

Сообщается, что произведение «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» представляет собой статьи легендарного комментатора для различных СМИ — от газет до интернет-порталов, среди которых портал «Спортс», на котором Василий долгие годы вел блог, отвечая другим пользователям.

Историк спорта и составитель книги Станислав Гридасов собрал в книге уникальные снимки из личных архивов друзей и родственников, а также тексты, написанные друзьями Уткина специально для этого издания. Электронная и аудиоверсия эксклюзивно доступны в «Яндекс Книгах».

«Это — книга Васи. Полная жизни, большой, разной, счастливой, грустной, веселой. Книга, написанная не вместо него, а для него», — заявил Гридасов.

В марте 2024 года стало известно о кончине выдающегося российского комментатора Василия Уткина. Помимо работы в спортивной журналистике, он также успел сняться в кино, поучаствовать в театральных постановках. Уткин патронировал собственную любительскую футбольную команду «Эгриси», а кроме того, основал компанию, занимавшуюся спортивным маркетингом.

