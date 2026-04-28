Кот спровоцировал ДТП

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:49, 28 апреля 2026Россия

Кот выпрыгнул из переноски и спровоцировал ДТП в Красноярском крае
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Кот выпрыгнул из переноски на руки хозяйке, тем самым спровоцировав ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла на дороге АчинскУжур — Троицкое. 24-летняя девушка, ехавшая в Красноярск, посадила кота в переноску, но не пристегнула ее ремнем. В результате во время поездки питомец выскочил и принялся бегать по салону.

В какой-то момент кот запрыгнул на руки находившейся за рулем хозяйки. Девушка попыталась вернуть питомца в переноску, продолжая управлять автомобилем, но не справилась. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Девушка и ее питомец не пострадали. Теперь водителю грозит штраф 500 рублей за нарушение правил перевозки грузов.

Ранее россияне спасли пострадавшего в ДТП краснокнижного кота. По данным специалистов, краснокнижный кот пострадал в ДТП в Находке. Позднее его заметили россияне, которые отвезли хищника в ветеринарную клинику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС хотят создать военный альянс с Украиной и Британией. Зачем европейцам такой аналог НАТО и как он поможет Киеву?

    ВСУ вновь пытались атаковать Севастополь

    В Минобороны раскрыли детали парада Победы в Москве

    Скандальная порномодель снялась с младшим братом и попала под шквал критики

    Обнаружено защитное действие популярной специи при диабете

    Экс-главе ФБР предъявили обвинения в угрозах Трампу

    Захарова обратилась к Украине с одной важной просьбой

    Директор Долиной резко прокомментировал информацию о ее госпитализации

    ПСЖ победил «Баварию» в первом полуфинале Лиги чемпионов

    Глава МЧС высказался о ситуации в Туапсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok