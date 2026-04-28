07:14, 28 апреля 2026Мир

Макрона назвали позором Франции

Белорусский депутат Гигин: ЕС болен и несет угрозу для всего человечества
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Европейский союз (ЕС) болен, а также представляет угрозу для всего человечества. Об этом в комментарии Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявил депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, в странах объединения у власти находятся безумцы. «Стратегия может быть только одной — нужно действовать максимально жестко. И наша задача — об этом открыто сказать и нанести конкретным странам ЕС максимальный урон. Фридрих Мерц — недостойный руководитель для Германии, Эммануэль Макрон — позор Франции», — высказал мнение парламентарий.

Он считает, что в рамках взаимоотношения с европейскими государствами необходимо придерживаться жесткой и резкой политики, сравнив такой подход с методами хирургов в медицине.

В своей речи Гигин обозначил, что, по его мнению, Европа — самый больной человек планеты. «Я не говорю о военных методах, но еще и политические, и экономические методы не исчерпаны, которые могут быть крайне болезненны для тех стран, которые хотят нанести нам поражение», — подчеркнул депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников «проснуться». По словам французского лидера, сейчас якобы наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы.

    Последние новости

    Иран предложил США трехэтапные переговоры. Что насторожило Трампа?

    Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

    В России установили даты летних каникул у школьников

    Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

    Защита Моргенштерна указала на нарушения при вынесении приговора

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за апрель

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Бойцы ВСУ получили просроченные иностранные сухпайки

    Популярный витамин оказался способен снижать риск диабета

    Ветеринар предупредил об опасностях разных типов кормов для питомцев

    Все новости
