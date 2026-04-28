17:16, 28 апреля 2026Моя страна

Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

В Олонецком заказнике Карелии в дикую среду выпустили медвежат Клепу и Кристину
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В Олонецком заказнике в Карелии в дикую природу выпустили медвежат Клепу и Кристину после взросления в Центре спасения, рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Год назад матери-медведицы медвежат не стало, троих медвежат (помимо Клепы и Кристины, это также был Кузя — их назвали на букву «К» в честь Карелии) отвезли в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, специализирующийся на выращивании таких сирот, чтобы впоследствии их возвращать в дикую среду.

Как отмечает портал «Столица на Онего», медвежат нашли в очень тяжелом состоянии — истощенных и обезвоженных. В Центре была начата интенсивная терапия, они делили вольер еще с двумя медвежатами — Кирой и Холкой. Жили дружно. Их планировали выпустить на волю осенью, но сделать это не получилось. Причем всех пятерых.

Кузя смог сбежать с территории центра, а Клепа и Кристина дождались своего часа. Отмечается, что на момент выпуска у медвежат уже сформировались все необходимые для выживания в дикой природе навыки. Первое время медвежата могут держаться вместе, но затем, повинуясь инстинкту, разойдутся.

В Telegram-канале Парфенчикова также опубликовали видео, как медвежат выпускают в лесу.

Ранее рассказывалось, как спасенная из реки в Северной Осетии трехмесячная медведица Дынька, прибывшая в парк львов «Земля прайда», подружилась с щенком Арбузиком.

