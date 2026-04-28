МИД ОАЭ объяснил выход из ОПЕК и ОПЕК+

МИД ОАЭ: Выход из ОПЕК и ОПЕК + является стратегическим выбором

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК + является стратегическим выбором, сделанным ради развития страны. Об этом заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели в соцсети Х.

«Выход ОАЭ из ОПЕК — это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении», — подчеркнула аль-Хамели.

По ее словам, решение ОАЭ — это целенаправленный шаг по укреплению национального развития и поддержке глобальной энергетической стабильности. Она заверила, что страна при этом сохранит статус надежного партнера при взаимодействии с международными энергетическими рынками.

Ранее власти ОАЭ объявили о решении покинуть организацию стран-экспортеров нефти с 1 мая 2026 года.