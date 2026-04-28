Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:49, 28 апреля 2026

ГВ «Север» показала уничтожение живой силы ВСУ на Липцовском направлении
Екатерина Щербакова

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео уничтожение операторами FPV-дронов 11-го армейского корпуса живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте в Харьковской области. Кадрами «северяне» поделились в Telegram-канале «Северный Ветер».

«Характерно, что за 24 часа воздушного наблюдения за позицией противника враг даже не предпринял попытки эвакуации личного состава — все выжившие украинские националисты скончались от полученных ранений», — написали российские военные.

«Северяне» также отметили, что на Липцовском направлении идет регулярное уничтожение вражеской техники и живой силы.

Одной из главных задач стоит — не дать ВСУ перейти в контрнаступление, а также заблокировать возможность использовать прифронтовые населенные пункты как перевалочные базы для переброски личного состава на другие участки фронта.

Ранее военные «Севера» делились кадрами воздушных баталий с дронами типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волчанским районом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

    Мощное уничтожение живой силы ВСУ на одном направлении фронта попало на видео

    Безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео

    Британский парламент не поддержал расследование против Стармера

    Тарасова одной фразой описала свое самочувствие

    Купюра взорвалась рядом с девятилетним ребенком в Москве

    В Финляндии высказались по поводу новых санкций ЕС против России

    Неизвестный похитил пятилетнюю девочку из кроватки посреди ночи

    Долина переехала в бывшую квартиру Стивена Сигала

    Писториус сделал откровенное признание на фоне конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok