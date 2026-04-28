11:21, 28 апреля 2026

Москвичам с поврежденными деревьями машинами дали совет

Юрист Бачурина: Необходимо зафиксировать повреждения машины от непогоды
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Владельцам автомобилей, которые пострадали от непогоды, необходимо зафиксировать все повреждения машины и обратиться в суд или в страховую компанию для получения компенсации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, члена Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентину Бачурину.

Следует сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, таблички с адресом, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле. Чем больше материала будет, тем лучше, заявила специалист. Затем следует вызвать полицию.

Юрист напомнила, что согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, ответственность за ущерб несет лицо, обязанное обеспечивать безопасность на территории. Поэтому, если автомобиль повредило дерево, упавшее во дворе, то ответственность понесет управляющая компания (УК), в парках и скверах — муниципальные службы, на частных территориях — собственники участков.

Если в происшествии виновато определенное лицо или организация, например, когда дерево подлежало спилу, но не было удалено вовремя, виновных могут обязать возместить причиненный ущерб. Либо автовладелец может самостоятельно взыскивать деньги за причиненный ущерб через суд.

Владелец авто может получить компенсацию и по КАСКО, однако падение дерева не всегда в страховой случай. ОСАГО не покрывает ущерб от падения деревьев, так как страхуют только ответственность перед третьими лицами, добавила юрист.

Из-за мощных снегопадов и ветра было повреждено более 1 тысяч автомобилей и повалено более 2 тысяч деревьев в Москве, Подмосковье и Самарской области. За минувшие сутки в Московском регионе выпало более 100 процентов месячной нормы осадков.

