Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:28, 28 апреля 2026

На Украине анонсировали «тяжелую ночь»

На Украине ожидают запуск около 400 БПЛА «Герань»
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в ночь на среду, 29 апреля, ожидают запуск около 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Массированную атаку анонсировал Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

По имеющимся данным, зафиксированы пуски БПЛА минимум с пяти точек.

«Ночь будет тяжелой», — цитирует канал украинские ресурсы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России в течение недели с 20 по 26 апреля нанесли несколько тысяч ударов по Украине. «В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов», — написал украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok