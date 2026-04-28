Аналитик Кошкович: ЕС может потерять всех партнеров из-за одержимости Украиной

Европа может потерять партнеров из-за своей одержимости украинским конфликтом. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Брюссель готов сжечь мосты со своими партнерами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнером Европы в сфере безопасности и высоких технологий. Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на это», — отметил он.

По словам Кошковича, «миру придется смириться с Европой, которая превратилась в сумасшедший дом». Так он оценил новость о том, что ЕС поддержит Украину в вопросе санкций против Израиля за импорт зерна якобы из новых российских регионов.

Ранее сообщалось, что санкции Европейского союза против России, затронувшие в том числе компании из Китая, в конечном итоге выйдут боком самому ЕС. Об этом заявил Золтан Кошкович. До этого Китай призвал Евросоюз исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций.