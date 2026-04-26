Мир
18:30, 26 апреля 2026Мир

В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

Кошкович: Санкции против России, затронувшие Китай, выйдут боком самому ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) против России, затронувшие в том числе компании из Китая, в конечном итоге выйдут боком самому ЕС. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Нами правят фанатики, и это приведет к реальным последствиям», — написал он.

Так эксперт прокомментировал публикацию Politico о реакции Пекина на новый пакет санкций ЕС против России.

Ранее Китай призвал Евросоюз исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций. До этого стало известно, что в новый пакет были включены 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

