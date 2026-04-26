В Европе испугались последствий решения ЕС против России и Китая

Санкции Европейского союза (ЕС) против России, затронувшие в том числе компании из Китая, в конечном итоге выйдут боком самому ЕС. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«Нами правят фанатики, и это приведет к реальным последствиям», — написал он.
Так эксперт прокомментировал публикацию Politico о реакции Пекина на новый пакет санкций ЕС против России.
Ранее Китай призвал Евросоюз исключить свои компании из 20-го пакета антироссийских санкций. До этого стало известно, что в новый пакет были включены 16 компаний из ОАЭ, КНР, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.