10:10, 28 апреля 2026

Насильника российской школьницы вычислили среди 60 мужчин и показали на видео

СК: Курганец арестован за изнасилование и убийство 16-летней девушки в 2005 году
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Курганской области раскрыли преступление, жертвой которого в 2005 году стала 16-летняя жительница рабочего поселка Юргамыш. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и показали видео с подозреваемым.

На кадрах сотрудники правоохранительных органов надевают наручники на мужчину, он рассказывает, как наносил девушке удары ножом, а затем выбросил орудие преступления.

Насильника вычислили спустя 21 год после исследования биологического материала 60 мужчин, рассказали в СК. По данным ведомства, в июне 2005 года несовершеннолетняя была обнаружена на обочине автодороги Юргамыш — Красный Уралец в бессознательном состоянии с многочисленными ножевыми ранениями и признаками изнасилования. Девушку госпитализировали, несколько дней врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно. Тогда установить преступника не удалось и расследование приостановили.

В 2008 году генетическая судебная экспертиза позволила обнаружить на одежде потерпевшей биологические следы предполагаемого преступника, специалисты выделили его ДНК-профиль. В марте этого года был взят биологический материал более чем у 60 мужчин, которые были в районе преступления в 2005 году. В итоге причастным оказался 56-летний уроженец Юргамышского района, ныне проживающий в Кургане.

Он дал признательные показания, из которых следует, что он был знаком с девушкой. 4 июня 2005 года он встретил ее и предложил покататься на машине. В лесу подозреваемый изнасиловал девушку, после чего нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудь, а потом бросил там же.

Суд арестовал курганца.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Дагестан приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя, который похитил маленькую девочку, изнасиловал и расправился с ней.

