Настоятеля буддийского центра в Москве признали распространителем фейков

Суд дал 6 лет настоятелю буддийского центра в Москве Васильеву за фейки о ВС РФ

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор настоятелю буддийского центра «Дзен» Илье Васильеву за распространении фейков о Российской Армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с запретом заниматься администрированием сайтов сроком на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно приговорил к 8,5 года колонии адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков о Российской армии.