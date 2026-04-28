Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 28 апреля 2026

Настоятеля буддийского центра в Москве признали распространителем фейков

Суд дал 6 лет настоятелю буддийского центра в Москве Васильеву за фейки о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Преображенский районный суд Москвы вынес приговор настоятелю буддийского центра «Дзен» Илье Васильеву за распространении фейков о Российской Армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с запретом заниматься администрированием сайтов сроком на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно приговорил к 8,5 года колонии адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков о Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok