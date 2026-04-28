Назван неочевидный фактор увеличения продолжительности жизни

JACC: Поддержание сердечно-сосудистого здоровья в молодости продлевает жизнь

Поддержание хорошего сердечно-сосудистого здоровья в молодом и среднем возрасте может значительно снизить риск заболеваний и продлить жизнь. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале JACC: Advances.

В работе использовались данные одного из самых длительных медицинских наблюдений — Framingham Heart Study, охватившего более 3 200 человек за период около 25 лет. Ученые оценивали так называемый индекс LE8 — показатель здоровья сердца, который учитывает восемь факторов: уровень физической активности, питание, сон, курение, индекс массы тела, уровень сахара, холестерина и артериальное давление.

Анализ показал: чем выше суммарный показатель здоровья на протяжении жизни, тем ниже риск заболеваний. У участников с наилучшими показателями риск сердечно-сосудистых болезней оказался на 73 процента ниже по сравнению с теми, у кого здоровье сердца было хуже.

При этом важным оказалось не только текущее состояние здоровья, но и «накопленный эффект» — длительное воздействие факторов риска. Даже если показатели со временем улучшались, более высокий итоговый уровень здоровья давал дополнительную защиту.

По словам исследователей, результаты подчеркивают, что образ жизни в ранние годы играет ключевую роль в будущем состоянии организма. Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, отказ от курения и нормальный сон способны существенно снизить риски серьезных заболеваний в дальнейшем.

Ранее ученые выяснили, что ощущение одиночества повышает риск развития заболеваний сердечных клапанов.