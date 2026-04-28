Килинкаров: Солдаты ВСУ с неприязнью относятся к Буданову

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) крайне негативно относятся к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».

По его словам, украинские военные испытывают неприязнь к чиновнику, потому что им не нравится, что они вынуждены идти «шаг за шагом по каждой ступени» карьерной лестницы, в то время как кто-то «взлетает на лифте очень высоко».

«При этом (Буданов — прим. «Ленты.ру») рассказывает о том, как он везде ходил, везде побеждал, получал ранения и так далее. Вы идите это солдатам в окопах расскажите. Он для них чужой, он для них не армейский», — пояснил Клинкаров.

Он прокомментировал мнение экспертов о шансах Буданова на победу в президентских выборах, отметив, что опросам и рейтингам доверять не следует, поскольку все это не имеет значения «в условиях диктатуры».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад и США ищут замену Зеленскому и рассматривают Буданова в качестве кандидата.