13:11, 28 апреля 2026

Названо оружие для обхода военного превосходства Израиля

«Известия»: FPV-дроны «Хезболлы» нивелировали военное превосходство Израиля
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Массовое применение дешевых FPV-дронов позволило движению «Хезболла» нивелировать превосходство вооружения израильской армии. Преимущества нового подхода назвал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с «Известиями».

«"Хезболла" сделала ставку на массовое применение БПЛА как средства "третьей технологической лиги". Низкие производственные затраты при высокой результативности позволяют нивелировать превосходство противника», — сказал он.

Конструктор отметил, что ливанское движение комплексно применяет беспилотники для обхода военного превосходства Израиля. В частности, «Хезболла» использует FPV-квадрокоптеры для поражения целей в ближнем радиусе, а объекты в оперативной глубине уничтожают беспилотниками самолетного типа. Также против Израиля применяют дальнобойные аппараты и реактивные системы залпового огня, которые перегружают систему противовоздушной обороны.

По словам Кузякина, наличие недорогих, но массовых средств поражения позволяет даже полевым командирам эффективно противостоять технологичным армиям. Это требует переосмысления средств защиты ключевых объектов и техники.

В марте издание Military Watch Magazine писало, что за один день Израиль потерял 21 танк Merkava. Машины поразили в устроенных бойцами «Хезболлы» засадах.

