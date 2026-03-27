Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:17, 27 марта 2026

Стало известно о потере Израилем 21 танка Merkava за день

Иван Потапов
Фото: Hannah McKay / Reuters

Израиль за один день потерял 21 танк Merkava, утверждает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как стало известно изданию, потери произошли 26 марта из-за устроенных израильским силам ливанским движением «Хезболла» засад. Журнал пишет, что основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара после того, как израильские подразделения «продвинулись для проведения маневра с целью захвата контроля над районом».

В публикации со ссылкой на заявление «Хезболлы» отмечается, что указанные потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

В мае 2025 года Центр анализа стратегий и технологий заметил, что израильским танкам вернули динамическую защиту, которую давно не использовали на строевых машинах.

В октябре 2024-го издание Defense News сообщило, что израильская компания Rafael модернизировала комплекс активной защиты Trophy, который может бороться с атакующими верхнюю полусферу машин дронами-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok