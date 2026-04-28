Названы цели ударов российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по украинским энергообъектам

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что цели ударов использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, российские войска атаковали места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

В ночь на 28 апреля над Туапсе раздались мощные взрывы. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.