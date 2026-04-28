Неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу мужчину

В Индии неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу жителя штата Уттаракханд. Об этом сообщает The Times of India.

Вечером в четверг, 23 апреля, 30-летний Камал Бишт из деревни Бхадьюни в районе города Бхимтал отправился на свадьбу друзей. На следующий день он не вернулся, и родные отправились на поиски. Вскоре они обнаружили сильно поврежденные останки мужчины примерно в 500 метрах от дома.

Нападение произошло всего через три дня после аналогичного инцидента в районе Бхимтала. Тогда жертвой хищника стала женщина. Зверь утащил ее на два километра в джунгли. Всего за месяц дикие животные расправились с тремя местными жителями.

Власти предполагают, что на людей нападают тигры, однако точного подтверждения этому пока нет. С 2022 года количество диких кошек в районе Бхимтала выросло почти на 40 процентов. Если в 2022-м тигров там было 67, то на начало 2026-го биологи насчитали уже 93 особи.

Ранее сообщалось, что в Польше медведь растерзал 57-летнюю женщину. По одной из версий, она случайно наступила на зверя в лесу.