05:00, 28 апреля 2026

Неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу мужчину

В Индии неизвестный хищник убил шедшего на свадьбу жителя штата Уттаракханд
Никита Савин
Фото: Anuwar Hazarika / NurPhoto via Getty Images

В Индии неизвестный хищник растерзал шедшего на свадьбу жителя штата Уттаракханд. Об этом сообщает The Times of India.

Вечером в четверг, 23 апреля, 30-летний Камал Бишт из деревни Бхадьюни в районе города Бхимтал отправился на свадьбу друзей. На следующий день он не вернулся, и родные отправились на поиски. Вскоре они обнаружили сильно поврежденные останки мужчины примерно в 500 метрах от дома.

Нападение произошло всего через три дня после аналогичного инцидента в районе Бхимтала. Тогда жертвой хищника стала женщина. Зверь утащил ее на два километра в джунгли. Всего за месяц дикие животные расправились с тремя местными жителями.

Материалы по теме:
Японию охватило нашествие медведей. Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
Японию охватило нашествие медведей.Почему хищники убивают все больше людей и с этим ничего не могут сделать?
26 сентября 2025
Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?
Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни.С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?
15 декабря 2025

Власти предполагают, что на людей нападают тигры, однако точного подтверждения этому пока нет. С 2022 года количество диких кошек в районе Бхимтала выросло почти на 40 процентов. Если в 2022-м тигров там было 67, то на начало 2026-го биологи насчитали уже 93 особи.

Ранее сообщалось, что в Польше медведь растерзал 57-летнюю женщину. По одной из версий, она случайно наступила на зверя в лесу.

