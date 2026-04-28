Неизвестный похитил пятилетнюю девочку из кроватки посреди ночи

В Австралии неизвестный похитил пятилетнюю девочку из дома ночью

В Австралии полиция ищет девочку, которую неизвестный похитил из спальни посреди ночи. Об этом сообщает Daily Star.

Пятилетняя Шарон Гранитс из деревни Алис-Спрингс, Северная территория, исчезла ночью 26 апреля. Родители уложили ребенка спать около 11 часов вечера. Через два часа Шарон в кроватке не оказалось. Родители сразу же обратились в полицию.

Поиски по горячим следам результатов не дали. Затем следователи обратили внимание, что не могут установить место нахождения 47-летнего Джефферсона Льюиса, который жил недалеко от Гранитс и недавно вышел из тюрьмы. В 2025-м его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение и нарушение судебного запрета на приближение к пострадавшей. В 2022-м он также попал в тюрьму за нападение.

Следователи заявили, что смогли выяснить, где были все соседи семьи Гранитс в момент исчезновения Шарон, кроме Джефферсона. Мужчина стал главным подозреваемым в похищении. Поиски девочки продолжаются.

