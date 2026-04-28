Россиянам раскрыли способ выбрать самую качественную одежду на маркетплейсах

Стилист Старикова: При выборе вещи на маркетплейсе стоит узнать философию бренда

Дизайнер и стилист Мария Старикова раскрыла россиянам способ выбрать самую качественную одежду на маркетплейсах. Ее комментарий публикует «Газета.ru».

По словам модного эксперта, в первую очередь стоит узнать философию бренда. «Если в описании только "хит" и "ого-скидка", проходите мимо. Если марка рассказывает про крой, про то, что брюки-аладдины из экокожи или джинсовая трапеция сидят по фигуре — это уже уровень доверия», — пояснила она.

Помимо этого, специалист призвала тщательно проверять отзывы и рассматривать фото в них. «Если видите, что подол юбки "волной", а брюки топорщатся на девушке схожего телосложения — свайпайте влево. Старайтесь делать акцент на пластичных тканях и действительно удачной посадке. В идеале сохраните себе в подборку те бренды, с качеством вещей которых вы уже знакомы не понаслышке», — подчеркнула Старикова.

В заключение собеседница издания посоветовала выбирать те марки, которые демонстрируют изделия на живых моделях, а не манекенах или ИИ-аватарах.

