Россиянам назвали главные принты сезона в одежде

14:17, 27 апреля 2026

Екатерина Ештокина

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал россиянам главные принты сезона в одежде. Пост с информацией он опубликовал в Telegram-канале, который насчитывает более 183 тысяч подписчиков.

Так, модный эксперт рассказал, что полоска и горох стали самыми важными узорами на подиумах мировых брендов. Этот тренд Рогов отметил, обратив внимание на демонстрацию коллекций одежды таких марок, как Khaite Altuzarra, Zankov и Dries Van Noten. Также специалист назвал Versace, Jacquemus, Junya Watanabe и Ralph Lauren.

Ранее в апреле россиянкам дали советы по выбору самой модной юбки сезона. Основной приметой эксперт назвал бельевой стиль.

