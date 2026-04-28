Обрушились продажи машин российского производителя

16:36, 28 апреля 2026Авто

«Автостат»: Продажи автомобилей УАЗ в России обвалились на 31 %
Марина Аверкина

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В первом квартале 2026 года российские дилеры продали 3403 новых автомобиля марки УАЗ, что на 31 процент хуже показателя годичной давности, сообщает «Автостат».

Наибольший объем сбыта показала линейка СГР (старый грузовой ряд). За три месяца реализовано 1333 такие машины, однако относительно того же периода 2025 года падение составило 38 процентов.

Флагманский внедорожник «Патриот» разошелся тиражом 878 штук, что на 26 процентов меньше, чем годом ранее. За ним следует легкий грузовик «Профи», который приобрели 628 раз, что на 23 процента хуже прежнего результата. Модель «Пикап» выбрали 510 покупателей (снижение на 25 процентов). Замыкает пятерку лидеров внедорожник «Хантер» с результатом 54 проданные единицы, что на 31 ниже, чем в 2025 году.

Ранее стало известно, что на калужском заводе холдинга «АГР» начнут выпускать по полному циклу новую модель российской марки Tenet — кроссовер T4L. По сравнению с Tenet T4 новинка прибавила 186 миллиметров в длину, почти 50 миллиметров в высоту, а колесная база выросла на 40 миллиметров.

