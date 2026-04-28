Силовые структуры
15:10, 28 апреля 2026

Основателя ЛГБТ-организации оштрафовали в Москве

ТАСС: Основателю ЛГБТ-организации Писемскому грозит уголовное дело в России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суды в Москве назначили три административных штрафа Евгению Писемскому (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), который публиковал в Telegram-канале материалы о нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину трижды признали виновным по части 4 статьи 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения») КоАП РФ. Его оштрафовали на 750 тысяч рублей и могут привлечь к уголовной ответственности.

Писемский является создателем объединения, которое занималось вопросами однополых браков и ЛГБТ-пропагандой (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как установил суд, он размещал информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях у себя на сайте и в Telegram-канале — оба этих ресурса находились в открытом доступе, в том числе и для детей.

Ранее защита обжаловала приговор 28-летнего рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), получившего семимиллионный штраф за нарушение закона об иноагентах.

