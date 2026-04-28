Оценены шансы Кейна забить за «Баварию» в восьмом матче подряд

Букмекеры оценили шансы нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна забить за команду в восьмом матче подряд. Об этом сообщает Sports.

Аналитики предлагают коэффициент 2,17 на то, что англичанин забьет ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов в Париже. За последние 15 матчей за «Баварию» футболист забил 19 мячей. Дубль Кейна оценивается коэффициентом в 8,20, а хет-трик — 35,00.

Матч между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля на «Парк-де-Пренс». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов. Аналитики считают, что победу в турнире одержит «Бавария». Коэффициент на этот исход равен 2,85.