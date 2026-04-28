Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:44, 28 апреля 2026Спорт

Оценены шансы Кейна забить за «Баварию» в восьмом матче подряд

Шансы футболиста Кейна забить ПСЖ оценили коэффициентом 2,17
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего мюнхенской «Баварии» Харри Кейна забить за команду в восьмом матче подряд. Об этом сообщает Sports.

Аналитики предлагают коэффициент 2,17 на то, что англичанин забьет ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов в Париже. За последние 15 матчей за «Баварию» футболист забил 19 мячей. Дубль Кейна оценивается коэффициентом в 8,20, а хет-трик — 35,00.

Матч между ПСЖ и «Баварией» пройдет 28 апреля на «Парк-де-Пренс». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов. Аналитики считают, что победу в турнире одержит «Бавария». Коэффициент на этот исход равен 2,85.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok