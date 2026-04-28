Пассажирка круизного лайнера выпала с балкона на палубу и не выжила

Путешествующая с семьей на круизном лайнере Carnival Firenze пассажирка выпала с балкона каюты и не выжила. Об этом стало известно The Sun.
Трагедия случилась неподалеку от острова Каталина, США. Женщина упала на палубу с большой высоты и перестала подавать признаки жизни на месте происшествия.
На данный момент неизвестно, что случилось в номере туристки до ее смерти. «Как обычно, сотрудники правоохранительных органов поднимутся на борт корабля для проведения необходимого расследования», — заявили представители круизной компании.
Уточняется, что судно длиной более 300 метров отправилось в плавание из Лонг-Бич, оно может вмещать до 4,1 тысячи пассажиров и 1,4 тысячи членов экипажа.
