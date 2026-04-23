Двухлетний пассажир упал с палубы круизного лайнера и оказался в критическом состоянии

DM: Двухлетний мальчик упал с палубы судна Mein Schiff 7 во время круиза

Двухлетний пассажир судна Mein Schiff 7 упал с палубы во время семидневного круиза и оказался в критическом состоянии. О случившемся стало известно Daily Mail (DM).

Это произошло утром 22 апреля во время остановки круизного лайнера в морском порту Фуншале на Мадейре, Португалия. Мальчик рухнул с трехметровой высоты и получил «серьезные травмы». Состояние юного туриста стабилизировали на месте происшествия, затем его экстренно доставили в местную больницу. По словам медиков, ребенок «борется за жизнь».

Уточняется, что корабль совершает семидневное путешествие, которое началось на Гран-Канарии, Испания, 20 апреля и должно завершиться на том же острове 27-го числа. Начато внутреннее расследование.

Ранее стало известно, что экипаж круизного лайнера Sapphire Princess поднял на борт пять трупов. Вечером 21 апреля в западной части Средиземного моря персонал корабля заметил оранжевый объект и сообщил клиентам круиза об изменении курса.