20:27, 23 апреля 2026

Двухлетний пассажир упал с палубы круизного лайнера и оказался в критическом состоянии

DM: Двухлетний мальчик упал с палубы судна Mein Schiff 7 во время круиза
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Двухлетний пассажир судна Mein Schiff 7 упал с палубы во время семидневного круиза и оказался в критическом состоянии. О случившемся стало известно Daily Mail (DM).

Это произошло утром 22 апреля во время остановки круизного лайнера в морском порту Фуншале на Мадейре, Португалия. Мальчик рухнул с трехметровой высоты и получил «серьезные травмы». Состояние юного туриста стабилизировали на месте происшествия, затем его экстренно доставили в местную больницу. По словам медиков, ребенок «борется за жизнь».

Материалы по теме:
По ту сторону Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
По ту сторонуЭти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
23 сентября 2018
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020

Уточняется, что корабль совершает семидневное путешествие, которое началось на Гран-Канарии, Испания, 20 апреля и должно завершиться на том же острове 27-го числа. Начато внутреннее расследование.

Ранее стало известно, что экипаж круизного лайнера Sapphire Princess поднял на борт пять трупов. Вечером 21 апреля в западной части Средиземного моря персонал корабля заметил оранжевый объект и сообщил клиентам круиза об изменении курса.

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    58-летняя Николь Кидман в откровенных нарядах снялась для журнала

    Все новости
