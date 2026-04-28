07:47, 28 апреля 2026Путешествия

Пассажирка показала простой способ удобно спать в самолете и прослыла в сети гением

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @selene.winslow_

Пассажирка самолета показала подписчикам простой способ удобно спать во время полета и прослыла в сети гением. Роликом с лайфхаком она поделилась на своей странице @selene.winslow_ в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи автор цепляет шарф за подушку у изголовья на спинке своего кресла, а свободные края завязывает под подбородком. Таким образом ее голова во время сна остается в неподвижном состоянии, не падая вниз. «Это гениально!», «За такую разработку вам должны дать премию», «Почему я раньше об этом не знала?», «К сожалению, не во всех самолетах есть подушки у изголовья», — писали юзеры в комментариях.

Ранее бывшая стюардесса рекомендовала путешественникам оставлять обувь в сейфе отеля вместе с ценными вещами. Она объяснила, что этот лайфхак поможет не забывать в сейфе отеля личные вещи. По ее словам, необходимо положить в сейф вместе с другими вещами именно ту обувь, в которой вы собираетесь выходить в день отъезда.

