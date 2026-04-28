21:18, 28 апреля 2026

Писториус сделал откровенное признание на фоне конфликта на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Германия получает выгоду из своей военной поддержки Киева. Она перерастает в стратегическое сотрудничество, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Мы отошли от чисто ситуативной поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и все больше выстраиваем структурированное и долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной», — отметил политик.

По словам Писториуса, «это не только приносит пользу, но и способствует безопасности обеих наших стран, а также экономике и промышленности».

Также министр обратил внимание на значительную роль обмена опытом между Киевом и Берлином. Германия продолжит полагаться на совместные закупки военной техники с европейскими партнерами для поддержки Украины, добавил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предположил, что Украине придется пойти на территориальные уступки, которые он связал с перспективой вступления страны в Европейский союз. Он также предостерег от ожиданий быстрого вступления, назвав нереалистичными сроки даже 2028 года. Он предложил промежуточный вариант — статус наблюдателя для Киева в институтах ЕС.

