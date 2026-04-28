Посол США на Украине разочаровалась в Трампе

Посол США на Украине Дэвис хочет уйти с должности из-за разногласий с Трампом

Посол США на Украине Джули Дэвис планирует покинуть должность из-за расхождения во взглядах с американским лидером Дональдом Трампом на отношения между странами. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

По информации издания, дипломат разочарована отсутствием поддержки Украины со стороны главы Белого дома.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Трамп не оставит тему Ирана и не вернется к активному урегулированию конфликта на Украине. Политолог напомнил, что глава США «перепоручил» урегулирование украинского конфликта Европе, поэтому участие американской стороны будет минимальным.