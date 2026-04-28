Шансы на возвращение Трампа к урегулированию конфликта на Украине оценили

Политолог Ордуханян: Трамп не вернется к конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп не оставит тему Ирана и не вернется к активному урегулированию конфликта на Украине, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я не думаю, что он оставит иранскую тему, это всего лишь дипломатические танцы, потому что для него это сейчас приоритет. Сейчас обстановка внутри Соединенных Штатов обостряется. Именно поэтому его оппоненты просто не дадут ему соскочить с этой повестки. Я думаю, что здесь никакого ухода в пользу Украины не будет ни под каким видом», — сказал Ордуханян.

Политолог напомнил, что Трамп «перепоручил» урегулирование украинского конфликта Европе, поэтому участие США будет минимальным.

«Уже всем понятно, что особого влияния на ситуацию Трамп не имеет. И не будем забывать, что он все-таки как бы перепоручил это европейцам. Поэтому его минимальное участие в ситуации на Украине останется и ограничится дипломатическими протокольными мероприятиями и, конечно же, продажей вооружения Украине через НАТО. Но он от иранской повестки никуда не уйдет, он не может себе это позволить», — подчеркнул Ордуханян.

В преддверии промежуточных выборов Трампа критикуют не только демократы и либералы, но и внутри его собственной партии, отметил политолог.

«Так что здесь ничего не изменится, а Украина останется в том же статусе, с упором на европейцев. Я думаю, что у нас скоро будут новости по поводу переговоров с Ираном. Он никуда от этого не уйдет, этот вопрос он обязан будет решать в той или иной форме», — добавил Ордуханян.

Дональд Трамп ранее заявил советникам, что не удовлетворен предложением Ирана по открытию Ормузского пролива и завершению войны.

Также стало известно, что Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Уточняется, что американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.