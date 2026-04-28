Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:54, 28 апреля 2026

Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

РИАН: Приставы взыскивают с Pharaoh штраф 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Судебные приставы начали процесс принудительного взыскания с популярного российского хип-хоп-исполнителя Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Речь идет о штрафе в 80 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в судебных материалах, постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта. Голубин не смог выплатить штраф вовремя, поэтому уже 16 апреля суд выдал исполнительный документ. По нему на музыканта 20 апреля завели исполнительное производство о взыскании «штрафа как вида наказания по делам об АП», касающегося пропаганды наркотиков.

Ранее стало известно, что Pharaoh оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ. Он разместил в интернете четыре песни, в текстах которых, по данным правоохранителей, пропагандируется употребление наркотических средств.

Сам рэпер не пришел на заседание суда, однако отправил письменные возражения. Голубин отметил, что к настоящему моменту часть его песен недоступна на музыкальных платформах, в их тексты будут внесены изменения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok