Приставы заинтересовались популярным российским рэпером

РИАН: Приставы взыскивают с Pharaoh штраф 80 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

Судебные приставы начали процесс принудительного взыскания с популярного российского хип-хоп-исполнителя Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Речь идет о штрафе в 80 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в судебных материалах, постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта. Голубин не смог выплатить штраф вовремя, поэтому уже 16 апреля суд выдал исполнительный документ. По нему на музыканта 20 апреля завели исполнительное производство о взыскании «штрафа как вида наказания по делам об АП», касающегося пропаганды наркотиков.

Ранее стало известно, что Pharaoh оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ. Он разместил в интернете четыре песни, в текстах которых, по данным правоохранителей, пропагандируется употребление наркотических средств.

Сам рэпер не пришел на заседание суда, однако отправил письменные возражения. Голубин отметил, что к настоящему моменту часть его песен недоступна на музыкальных платформах, в их тексты будут внесены изменения.