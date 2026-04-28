07:24, 28 апреля 2026Силовые структуры

Продажа военных билетов обернулась для российского военкома сроком

Военком из Тайшета получил 7 лет колонии, помогая призывникам избежать службы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Суд в Тайшете приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего военного комиссара, который за деньги помогал призывникам избежать службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Военкома признали виновным в получении взятки, служебном подлоге и превышениях. Ему придется выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Как установил суд, в период с июля 2023 года по июль 2024-го мужчина, занимая должность военкома, получал взятки от родителей сыновей. За деньги он ставил их детям ложные диагнозы и выдавал военные билеты, чтобы освободить от службы по призыву. Осужденный полностью признал свою вину.

Ранее стало известно о росте суммы взяток по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

