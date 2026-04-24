16:40, 24 апреля 2026

Сумма взяток в деле бывшего замглавы Минобороны России выросла

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Общая сумма взяток по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова выросла до 1,415 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС с закрытых слушаний по второму делу экс-чиновника в Симоновском суде Москвы.

Подсудимому вменяют три коррупционных эпизода. По данным следствия, Иванов получил 1,2 миллиарда рублей и два незаконных вознаграждения на 152 миллиона и 55 миллионов рублей от участников строительства и реконструкции объектов Минобороны (МО) в ряде регионов в рамках исполнения госконтрактов и договоров.

После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимый вновь заявил о своей невиновности и отверг обвинение в коррупции, сказал его адвокат Денис Балуев. Иванов настаивает на своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям и полном оправдании по этому делу.

Ранее суд принял решение в закрытом режиме рассмотреть второе уголовное дело против экс-замминистра. Процесс пройдет без публики и СМИ с подачи прокурора, который заявил, что в материалах дела имеются данные 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени военного ведомства. Их исследование может привести к разглашению охраняемой законом государственной тайны.

Адвокат экс-чиновника Мурад Мусаев назвал надуманной названную прокурором причину и предложил суду закрыть лишь те заседания, на которых будут исследоваться эти документы, объем которых составляет не более трех процентов. Иванов также настаивал на максимальной огласке процесса, однако суд признал позицию прокурора убедительнее.

Летом 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому делу. Он был признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

