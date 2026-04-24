Договоры Минобороны России признали государственной тайной

Суд закрыл второй процесс над экс-замглавы Минобороны РФ Ивановым по взяткам

Симоновский суд Москвы принял решение в закрытом режиме рассмотреть второе уголовное дело бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс пройдет без публики и СМИ с подачи прокурора, который заявил, что в материалах дела имеются данные 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени военного ведомства. Их исследование может привести к разглашению охраняемой законом государственной тайны.

Адвокат экс-чиновника Мурад Мусаев назвал надуманной названную прокурором причину и предложил суду закрыть лишь те заседания, на которых будут исследоваться эти документы, объем которых составляет не более трех процентов. Иванов также настаивал на максимальной огласке процесса, однако суд признал позицию прокурора убедительней.

Летом 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому делу. Он был признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».