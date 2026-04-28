18:14, 28 апреля 2026

В Англии пролились реки просекко

В Англии в результате ДТП на дорогу вылились 20 тонн просекко
Виктория Клабукова

Фото: Taras Verkhovynets / Shutterstock / Fotodom

В Англии в результате аварии по автомагистрали разлились реки просекко. О случившемся пишет газета Metro.

ДТП произошло на трассе M4 в Беркшире, где около половины восьмого утра столкнулись два большегруза. В результате аварии у одной из фур оказался пробит контейнер — в нем провозили 20 тонн игристого вина. В итоге проезжая часть оказалась усеяна осколками тысяч стеклянных бутылок, а во все стороны стремительными потоками растекся алкоголь. Кроме того, еще у одного грузовика оторвался прицеп, он был пуст.

Один человек получил легкие травмы. Движение на автостраде перекрыли на семь часов, чтобы очистить дорожное полотно от мусора и разлитого алкоголя.

Аналогичная авария произошла в Чикаго — один грузовик врезался в другой, перевозивший около 18 тысяч литров вина. В результате столкновения на дорогу выпали десятки коробок с алкогольной продукцией.

Ранее в Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином. Кузов разлетелся на части, а десятки коробок с алкоголем вывалились на дорогу.

