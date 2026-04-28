Путин объяснил применение террора Украиной

Путин: Украина надеется террором против России что-либо изменить

Украина пытается террором против России что-либо изменить. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Киев перешел на террор, потому что не способен остановить продвижение российских войск и каждый день теряет территории», — рассказал президент.

Террористические методы, как отметил Путин, применяются Украиной как в отношении военных, так и в отношении гражданских лиц.

Ранее Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. По словам главы государства, жители города справляются с вызовами, с которыми им приходится сталкиваться.