18:27, 28 апреля 2026

Путин призвал усилить проверки россиян на возможности к деторождению

Путин призвал усилить проверки репродуктивного здоровья россиян
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал усилить проверки репродуктивного здоровья россиян. Об этом глава государства заявил на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф, передает РИА Новости.

«Нужно увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья», — обозначил Путин, подчеркнув, что это необходимо для того, чтобы как можно больше россиян становились родителями.

Глава государства уточнил, что проверки на возможности к деторождению должны проходить как мужчины, так и женщины.

Мурашко, в свою очередь, отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется популярностью, в том числе среди мужского населения.

Ранее Путин назвал способ улучшить демографию. По его мнению, для этого необходимо объединить усилия бизнеса, некоммерческих организаций, государства, средств массовой информации и религиозных организаций. Президент объяснил, что влияние на текущую ситуацию оказало наложение демографических ям середины и конца ХХ века и общемировые демографические тенденции.

