14:09, 28 апреля 2026Наука и техника

Раскрыт удивительный фактор развития ожирения и болезней печени

APS2026: Курение матери увеличивает риск ожирения и жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Воздействие сигаретного дыма во время беременности может усиливать риск метаболических нарушений во взрослом возрасте. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты исследования на конференции American Physiology Summit 2026 (APS2026).

В эксперименте на мышах ученые изучили, как сочетание двух факторов — курения матери и нездоровой диеты во взрослом возрасте — влияет на обмен веществ. Оказалось, что при одновременном воздействии этих факторов показатели здоровья были значительно хуже: повышались уровень жира в организме и холестерина. При этом каждый из факторов по отдельности давал менее выраженный эффект.

Исследование показало, что воздействие дыма еще до рождения может изменять работу печени и жировой ткани. В результате организм становится более чувствительным к избытку жиров и сахара в рационе, что увеличивает риск ожирения, жировой болезни печени и других метаболических нарушений.

Ученые отмечают, что людям, чьи матери курили во время беременности, стоит внимательнее следить за питанием и регулярно контролировать показатели здоровья, такие как уровень сахара, давление и липиды крови.

Ранее ученые выяснили, что накапливающийся в организме микропластик вызывает развитие болезней печени.

