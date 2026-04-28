Россиян предупредили об опасности резкой смены погоды для здоровья

Врач Кондрахин: Резкая смена погоды приводит к обострению хронических болезней

Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний и другим неприятным последствиям. Об опасности предупредила кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с РИА Новости.

«Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья», — отметил специалист. По его словам, для адаптации к пасмурной и некомфортной погоде потребуется около семи дней.

Врач добавил, что резкая смена погодных условий также влияет на психоэмоциональное самочувствие. При похолодании когнитивные процессы могут замедлиться, работоспособность и активность снизиться, а усталость усилиться.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил, что погода грядущим летом в России может оказаться очень контрастной и неоднозначной.