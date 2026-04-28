Россиянин получил 6,5 года за комментарий в мессенджере

В Самаре осудили мужчину за распространение ложной информации

В Самаре осудили мужчину за распространение ложной информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Он признан виновным по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма»), 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Как установил суд, местный житель в одном из мессенджеров опубликовал комментарий, который содержал нецензурную брань в отношении Георгиевской ленты, а также оценку внешнего вида с отрицательным значением. Кроме того, им был опубликован комментарий с побуждением к совершению действий, связанных с насилием и уничтожением российских военных, принимающих участие в СВО. Этот комментарий содержал заведомо ложную информацию о насильственных действиях Вооруженных сил России в отношении гражданского населения Украины.

Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за комментарии в мессенджере.