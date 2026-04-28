17:46, 28 апреля 2026

Россиянин пытался решить вопрос с ФСБ и получил срок

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму осудили мужчину за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, оперативные сотрудники ФСБ зафиксировали противоправные действия 33-летнего местного жителя в сфере незаконной миграции, по которым в будущем должно было быть принято процессуальное решение. После этого 28 октября 2025 года фигурант на личной встрече с оперативным сотрудником в его служебном кабинете передал ему взятку в размере 1,8 миллиона рублей.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками республиканского управления ФСБ. Следователи изъяли денежные средства, а также провели значительный объем следственных действий. Фигурант полностью признал вину.

Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере девяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-редактору российского информагентства запросили срок за взятку дяде-полицейскому.

