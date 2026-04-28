Силовые структуры
17:25, 28 апреля 2026

Россиянин разгласил государственную тайну и выслушал приговор

В Кабардино-Балкарии осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, местный житель собирал и передавал представителю иностранного государства информацию, составляющую государственную тайну и другие данные для использования ее против безопасности России.

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Первые три года лишения свободы он будет отбывать в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии.

    Последние новости

    Губернатор Краснодарского края показал обстановку в Туапсе после нового удара ВСУ

    Стало известно меню короля Карла во время визита к Трампу

    Глава МИД Украины назвал «соучастников» Израиля по покупке российского зерна

    Уехавший в Израиль российский комик высказался о тоске по дому

    Пассажирка круизного лайнера выпала с балкона на палубу и не выжила

    Врач назвала главные причины участившихся жалоб на бессонницу

    Россия выразила демарш США

    Рыжие люди заполонят мир

    Россиянин разгласил государственную тайну и выслушал приговор

    Москвичам назвали срок исчезновения сугробов

    Все новости
