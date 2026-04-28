Россиянин разгласил государственную тайну и выслушал приговор

В Кабардино-Балкарии осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, местный житель собирал и передавал представителю иностранного государства информацию, составляющую государственную тайну и другие данные для использования ее против безопасности России.

Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Первые три года лишения свободы он будет отбывать в тюрьме.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии.