Россиянин с автоматом открыл стрельбу в подъезде жилого дома

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из автомата из-за шума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 27 апреля в правоохранительные органы от жительницы одного из домов на Искровском проспекте поступило сообщение о криках и похожих на выстрелы звуках на лестничной площадке.

Сотрудники вневедомственной охраны и ГИБДД, находившиеся поблизости, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя.

Предварительно установлено, что между ним и неизвестным мужчиной произошел конфликт из-за шума в подъезде. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил из находившегося у него охолощенного автомата в сторону оппонента, после чего тот скрылся. Сотрудники полиции изъяли автомат, магазин, патроны и гильзу. Все направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В отделе полиции на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Также устанавливается личность второго участника конфликта и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

