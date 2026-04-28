Россиянин с автоматом открыл стрельбу в подъезде жилого дома

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 28 апреля 2026

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из автомата из-за шума
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из автомата из-за шума. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 27 апреля в правоохранительные органы от жительницы одного из домов на Искровском проспекте поступило сообщение о криках и похожих на выстрелы звуках на лестничной площадке.

Сотрудники вневедомственной охраны и ГИБДД, находившиеся поблизости, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя.

Предварительно установлено, что между ним и неизвестным мужчиной произошел конфликт из-за шума в подъезде. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил из находившегося у него охолощенного автомата в сторону оппонента, после чего тот скрылся. Сотрудники полиции изъяли автомат, магазин, патроны и гильзу. Все направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В отделе полиции на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Также устанавливается личность второго участника конфликта и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что подростки с электрошокерами напали на сверстников в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok