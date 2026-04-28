Россиянка с диабетом осталась без компенсации после отмены рейса

Россиянка подала в суд на авиакомпанию из-за отмены рейса из-за непогоды

Россиянка с диабетом осталась без компенсации от авиакомпании после отмены рейса из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Крыша ТурДома.

Инцидент произошел еще в январе 2025 года, однако суд вынес решение только в апреле 2026-го. Известно, что пассажирка должна была лететь в тот день из Санкт-Петербурга в Москву. Рейс сначала перенесли на 9 часов, а затем и вовсе отменили из-за сильного снегопада.

Несмотря на то что россиянке вернули деньги за билет, она позже подала на авиакомпанию в суд. В иске она потребовала компенсацию морального вреда за то, что ей пришлось находиться в переполненном терминале без возможности присесть, а также без питания и воды, при том, что она страдает сахарным диабетом. Однако авиаперевозчик в ходе разбирательства доказал, что предоставлял еду и питье, а также предпринимал меры по обеспечению безопасности вылета. В итоге суд встал на сторону авиакомпании.

Ранее пассажиры «Победы» спали на полу без еды и воды в аэропорту Шереметьево из-за массовых задержек рейсов. На ситуацию поступали жалобы и из региональных воздушных гаваней.