Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:01, 28 апреля 2026Путешествия

Россиянка с диабетом осталась без компенсации после отмены рейса

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Россиянка с диабетом осталась без компенсации от авиакомпании после отмены рейса из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Крыша ТурДома.

Инцидент произошел еще в январе 2025 года, однако суд вынес решение только в апреле 2026-го. Известно, что пассажирка должна была лететь в тот день из Санкт-Петербурга в Москву. Рейс сначала перенесли на 9 часов, а затем и вовсе отменили из-за сильного снегопада.

Несмотря на то что россиянке вернули деньги за билет, она позже подала на авиакомпанию в суд. В иске она потребовала компенсацию морального вреда за то, что ей пришлось находиться в переполненном терминале без возможности присесть, а также без питания и воды, при том, что она страдает сахарным диабетом. Однако авиаперевозчик в ходе разбирательства доказал, что предоставлял еду и питье, а также предпринимал меры по обеспечению безопасности вылета. В итоге суд встал на сторону авиакомпании.

Ранее пассажиры «Победы» спали на полу без еды и воды в аэропорту Шереметьево из-за массовых задержек рейсов. На ситуацию поступали жалобы и из региональных воздушных гаваней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль выступил с заявлением после нового удара ВСУ по Туапсе

    Онколог призвал отказаться от трех вызывающих рак привычек

    В Кремле ответили на вопрос о параде Победы

    «Вы абсолютно правы». Соловьев и Боня провели совместный эфир. О чем они говорили?

    В Кремле высказались о последствиях удара ВСУ по Туапсе

    С уехавшего лидера группы «Ногу свело!» взыскали долг по налогам

    Президент Эстонии неожиданно высказался о начале СВО

    В России будут выпускать новый кроссовер

    Вторник в Москве назвали самым холодным за всю историю наблюдений

    Насильника москвички нашли спустя 20 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok