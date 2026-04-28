11:34, 28 апреля 2026Спорт

Российская фигуристка рассказала о влиянии тренировок на подготовку к ЕГЭ

Фигуристка Двоеглазова: Готовиться к ЕГЭ мешает усталость после тренировок
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о том, как тренировки влияют на ее подготовку к ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, иногда учебе мешает усталость. «Приходится что-то перечитывать или переписывать по несколько раз, чтобы запомнить, понять», — заявила Двоеглазова.

Россиянкам добавила, что в профессиональном спорте ничего не дается без усилий. «Чтобы дойти до какого-то результата, нужно очень много тренироваться. Поэтому тяжело совмещать учебу и фигурное катание», — отметила Двоеглазова.

Фигуристке, выступающей в одиночном катании, 17 лет. На последнем чемпионате России она завоевала серебряную медаль. Двоеглазова тренируется в группе Этери Тутберидзе.

