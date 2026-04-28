Рубио высказался о трагических слухах насчет верховного лидера Ирана

Госсекретарь Рубио: США считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив

Белый дом исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, занявший этот после убийства отца, жив. Об этом в беседе с журналистам телеканала Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

«У нас нет доказательств обратного», — отметил чиновник. До этого источники издания The Times сообщали, что Хаменеи-младший якобы проходит лечение и сейчас отстранен от приятия решений.

Ранее израильский министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что Тель-Авив при нужде готов уничтожить иранскую династию Хаменеи при соответствующем сигнале от США. В свою очередь, ЦАХАЛ уже обозначили цели для возможных атак по Исламской Республике.

