12:07, 28 апреля 2026

Семь семей выиграли в лотерею 102 миллиона рублей

В Великобритании семь семей одновременно выиграли по 14,6 миллиона рублей
Юлия Юткина
Фото: Jmcanally / Shutterstock / Fotodom

В городе Мелкшем, Великобритания, семь семей выиграли в лотерею один миллион фунтов стерлингов (102 миллиона рублей) и разделили приз между собой. Об этом пишет People.

Соседи поучаствовали в розыгрыше «Улицы миллионеров». Эта игра отличается от классических лотерей тем, что в ней побеждают не случайные числовые комбинации, а почтовые индексы. Выигрыш начисляется всем участникам лотереи, которые живут в месте с победившим почтовым индексом.

Каждому участнику лотереи из Мелкшема достанется по 143 тысячи фунтов стерлингов (14,6 миллиона рублей). Среди счастливчиков выделяются 79-летняя Памела Хискос и ее 82-летний муж Энтони. 60 лет назад они выиграли в лотерею дом. Новый приз они планируют потратить на отпуск, а также помочь внучке с организацией свадьбы.

В лотерее также участвовали 79-летний Филипп и его 77-летняя жена Лесли. Женщина проходит курс лечения от рака легких и почек. «Это первая удача, которая нам выпала за долгое время. Врачи сказали мне, что они не могут вылечить меня, но могут дать мне время. После всего, что произошло, это просто фантастика», — призналась Лесли.

Памела добавила, что рада разделить победу с Лесли — хорошей подругой и соседкой. «Я бы чувствовала себя ужасно, если бы я выиграла, а она — нет, и она чувствовала бы то же самое», — добавила она.

Ранее сообщалось, что сразу 11 жителей деревни Кэтсфилд, Великобритания, стали победителями лотереи. Одна из победительниц потратит приз на поездку за границу с детьми, другие счастливчики используют выигрыш для организации свадьбы.

